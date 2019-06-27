建築即生活，生活即藝術！由年輕建築師蔡韋丞與陳立庸主持「點建築」，以「台中呂宅」作品榮獲「Muse Design Awards」銀獎，今年三月剛得到「新銳建築師獎」後，以創新作品站上國際舞台。

大台中建築師公會年初舉辦建築師傑出貢獻獎、新銳建築師獎及特色設計獎頒獎，有21位建築師得到獎項肯定，蔡韋丞與陳立庸以年輕之姿，成為建築業亮「點」。

「Muse Design Awards」由美國 International Awards Associates（IAA）舉辦，包括時尚、產品、包裝、交通運輸等四類，今年加入室內空間設計與建築設計二大類，「台中呂宅（LYU Residential）」榮獲「室內空間設計」類的銀獎，蔡韋丞與陳立庸大放異彩。

「台中呂宅（LYU Residential）」令評審驚艷，客戶與「點建築」主持建築師一樣，年輕但重視生活品質，以客廳設計為例，蔡韋丞與陳立庸以乾淨簡單的設計手法，留下穿透性的視野，著重在餐廚部分，是畫龍點睛之處。

蔡韋丞與陳立庸自2012年創業，兩人都取得建築師執照，但以西方建築師為標竿，融合室內設計與建築業務，使建築內、外設計風格皆能一致。

「越簡約，越能看出事物本身的面相！」是兩人崇尚的英國建築大師約翰鮑森經典語錄，陳立庸解釋，簡約是對建築設計案提出自己純粹且濃烈的設計思維。

室內空間對建築師而言，與建築體是一體兩面，因此他們自己除了建築設計之外，經常花許多時間研究室內空間；蔡韋丞指出，建築或許可以存續一段時間，但相較於天地的永恆，是渺小的。

蔡韋丞認為，建築設計不但呈現建築師特質、符合客戶的需求，更應該標誌當代人對天地的敬重，好的建築，會影響家庭的生活品質與格調；更可以在優質環境的薰陶下，培育厚禮務實的下一代。

陳立庸說，「點建築」2016年創立精典建設，2017年擴大為「點建築聯合建築師事務所」，招攬對建築懷抱理想的建築師、景觀工程師、室內設計師，實現對建築的理念，已累積330個設計案。

建築師蔡韋丞與陳立庸榮獲「新銳建築師」，再得到美國Muse設計獎項銀獎，雙喜臨門，他們不以為滿，強調，未來將繼續在這條建築路上努力前行，共同打造優質好宅的生活環境。

(中時 )