現為中央廣播電台董事長周天瑞，是資深媒體人，其父周仲超2010年過世後，3個兄弟姊妹赫然發現，後母廖女竟然在3天內提領父親存款近3000萬元，氣得告上法院，雖然廖女辯稱，領出來的錢是亡夫生前授權用來支付後事的費用，但新北地院認為，即使生前授權，過世後所有存款屬於遺產範疇，委託關係也會自動消滅，廖女未經其他繼承人同意不能擅自提款，最後依偽造文書罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金5.4萬元。

判決書指出，周仲超2010年8月22日逝世，廖女同年8月23日至25日之間，拿著12張擅自填寫、蓋有周仲超印章取款憑條，分次到郵局與各家金融行庫，領取周仲超名下帳戶超過2800萬元存款。

據《三立》報導，周仲超與第一任妻子所生的3名子女，發現亡父將近3000萬元的存款遭後母提領後，便向法院提出告訴，廖女在新北地院出庭時辯稱，周仲超生前即在醫院向她提過，印章、存摺等都交由她保管，還要求廖女在他死後把所有存款領出來，轉到自己的銀行戶頭裡，將這些錢作為買地土葬、支付遺產稅、地價稅和喪葬等費用。

不過法官指出，不論周仲超生前是否委任妻子將帳戶的錢提領做任何用處，委任關係將隨當事人過世而消滅，而死後所有的財產都屬於遺產，若沒有得到全體繼承人同意，廖彩雲就不能領取周仲超名下存款。法官最後基於廖女雖無前科卻否認案情，依偽造私文書罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金5.4萬元，全案可上訴。

(中時電子報)