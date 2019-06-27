PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲在各家民調中，穩握約25%支持度，卻始終不正面表態，甚至曾言看藍綠為他著急「很有趣」。柯動向受外界關注，更被綠營視為心頭大患。網友認為，從陳思宇的立委慘敗，可見2020年無論派出誰，都將回歸「藍綠對決」老路；柯出手時間，除非國民黨總統擬參選人郭台銘與王金平雙雙脫黨，才會出馬當第四組參選。

網友在PTT論壇發《最後還是藍綠對決？柯的出手時機》一文，寫道：「其實不管派誰出來，最後又要等藍綠對決。看看陳思宇，我覺得柯文哲也會再考慮考慮考慮：1.蔡英文不是姚文智、2.國民黨通過初選的人也不會是阿丁。」

該網友更進一步指出：「除非喔！1.郭台銘+王金平脫黨、2.國民黨擺出韓張配、3.民進黨英X配才可能出馬當第四組。否則我認為三咖，不利柯文哲，除非四咖。我覺得人人有機會，個個沒把握耶，這時候就值得出手一睹。」

對此，其他網友則紛紛回應：「柯文哲不會出來選~因為他沒有百分百的把握……所以他不會出來」、「除非要追隨宋楚瑜，不然就得有意外了，比如吳子嘉真得有鐵證之類的」、「阿扁不是有開示過柯100%會出來選」、「我要是柯，明天就宣布要組黨推不分區，理由就是沒有立委幫忙呼應雙子星案，所以讓案子卡這麼久。選不選總統再說，然後說要跟小黨談合作，成為第三勢力」。

(中時電子報)