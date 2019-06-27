馬林魚對戰國民的比賽，陳偉殷在第6局平手時登板後援，當時一、二壘上有人，原本要上來拆炸彈的陳偉殷，卻遭轟3分炮，反而引爆炸彈，雖然有2分算在先發投手蓋倫(Zac Gallen)的頭上，不過陳偉殷僅投1局、被敲1安就退場，自責分率升至7.11。

馬林魚先發投手蓋倫前5局僅被敲1支安打，第6局一開始卻被連敲3安失1分，教練團趕緊將出狀況的蓋倫換下場，由陳偉殷接替投球拆炸彈。無人出局一、二壘有人的情況，陳偉殷連3顆壓低的好球讓首名打者三振出局，沒想到下一棒就遭狙擊。

陳偉殷面對亞當斯(Matt Adams)連投5顆位置差不多的滑球，第5球被亞當斯逮中，擊成右外野方向的3分炮，也一棒將比數超前成國民4比1領先。陳偉殷對下一棒投出觸身球後教練喊出暫停，接下來陳偉殷及時回穩，3顆好球讓多西爾(Brian Dozier)遭到三振、再讓高梅茲(Yan Gomes)擊出滾地球出局，結束此局的投球。

總計陳偉殷投1局失1分自責分，16球有11顆好球，僅被敲1安是一發3分炮，送出2次三振，自責分率升至7.11，8局結束國民依舊以4比1領先馬林魚。

(中時電子報)