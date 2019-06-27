走在金門金城鎮莒光路老街，角落一隅紅男綠女，看似稀疏但有時熙攘的人群，讓人在10萬大軍早已撤離的此刻，依然望見一間很有溫度的小店。
這家陪伴軍民走過40多個年頭，本名叫做聖利冰店，也被網友取了一個很有戰地味道藝名「勝利冰店」的老店號，一整面發黃的文藝、武俠小說和漫畫書牆，展現一種承載光陰故事的裝置藝術，成為島上熱門打卡景點之一。
遊客帶著朝聖心情來到，當地鄉親和昔日戍守前線的老兵絡繹登門，大家吃著好口味的剉冰，內心澎湃的卻是一種從小吃到大，還有昔日枕戈待旦的懷舊情懷和深刻記憶。
10幾種用心熬煮的配料，灑在雪花般的剉冰上，伴隨著漫畫書牆流露的文藝氣息，讓吃冰也可以十分優雅自得，再來上一杯店家走紅幾10年，很有古早味的自製香蕉水，那就更加增添幾分浪漫氣息。
最受歡迎的剉冰配料是店家，一塊塊糅製切丁的原味「粉圓」，標榜「天然ㄟ尚好」嚼勁十足，總讓軍民顧客回味再三，學生更將揪團到店垂涎三尺一下，當作每周最重要的戶外活動之一。
可惜因為堅持「手工製作、品質第一」的店家老主人，再也沒大力氣糅粉切丁，暫時不再出現在配料裡，讓慕名來訪者有些失望。但掌店老阿嬤自製的湯圓、粉粿凍、仙草，仍是網友強力推薦的好料。
地址：金門縣金城鎮莒光路129號(后浦內武廟斜對面)。
電話：082-325635
營業時間：10：30-21：00。
售價：大碗45元（5種配料）、小碗35元（4種配料）。
(中時 )
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