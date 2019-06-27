中壢大江購物中心餐飲業者，提供紙吸管代替塑膠吸管。（呂筱蟬攝）

環保署規定7月1日起，百貨公司、連鎖速食店等四大場所內用餐飲，不得提供一次用塑膠吸管，為了改變民眾消費習慣，百貨業者祭出自備吸管優惠或是直接送環保吸管。中央、地方也會到列管場所稽查，如果發現違規，第一次勸導，之後檢查若再違規，將開罰1200元到6000元。

塑膠對海洋環境汙染嚴重，減塑行動成為國際趨勢，環保署優先從「不一定需要使用吸管」的內用環境管制，逐步引導民眾及業者配合。7月1日起，政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等，內用餐飲一律禁用塑膠吸管。

中壢大江購物中心有20多家有座位的內用餐廳，業者表示，5月底配合政府公告開始宣導，同步發文與餐廳廠商討論因應對策，6月起大部份餐廳試行新方案，已不主動提供吸管，如果消費者主動要求，則提供紙吸管或非塑膠材質吸管替代，其中，安普蕾修起士塔、靜岡勝政豬排等餐廳提供竹纖維吸管，FRIDAYS大江店響應政策，推出顧客自備吸管可折抵10元優惠。

中壢SOGO餐廳與美食街22家專櫃，配合中央政策推行「大口暢飲運動」，鼓勵消費者喝飲料以口就杯，同時數家餐飲專櫃改用紙吸管替代；為讓顧客減塑生活更有感，中壢SOGO7月4、5日推出「環保吸管5件組」消費來店禮，單筆消費500元，憑HAPPY GO卡不扣點即可兌換1份，限量1000份，鼓勵民眾響應減塑政策。

(中時 )