花蓮縣豐濱鄉港口文化健康站參賽選手動作整齊畫一。（縣府原民處提供）

花蓮縣豐濱鄉港口文健站選手服裝美麗吸睛。（縣府原民處提供）

原住民族活力健康操競賽全國決賽，6月25、26日在台東縣文化處藝文中心演藝廳舉行，各縣市19隊570人角逐，花蓮縣代表隊豐濱鄉港口文化健康站再度奪冠，縣長徐榛蔚除向港口文健站恭賀外，並鼓勵長者從運動出發，擁抱健康活力快樂的人生，享受每個幸福的當下。

徐榛蔚上任以來，提出健全長照服務體系、資源整合提供無縫接軌健康照護的政策理念。而原住民長者多元照顧策略，就是朝「一部落一文健站」的目標前進。同時，力推「運動舒包」，讓長者們能就近透過文健站，在指導員協助下正確使用，增加肌力、預防及延緩老化，同時強化體能，促進身心健康。

縣府原民處長陳建村說，為迎接高齡化社會，因應部落需求，縣府積極爭取開設文健站，改善軟硬體設施，從去年45站增至今年65站，站數居全國第2，期待未來逐年增加，讓更多的部落長輩能享有優質的照護服務。

徐榛蔚表示，豐濱鄉港口文化健康站歷年參賽成績都很亮眼，更曾在105年3H活力健康操比賽獲得全國第1，今年再度奪冠，令人刮目相看。未來，縣府會更積極推廣運動風氣，除了改善公有空間硬體設施外，也將規畫更符合長者體適能的競賽活動、課程，讓每位長者都能參與，保持活力、維護健康。

陳建村說，冠軍隊伍港口文化健康站成立至今11年，此次出賽隊員30人中，60歲以上長者有24人，年紀最大的是79歲邱金妹女士，在老師陳明珠用心指導、隊員勤奮練習下，9分鐘左右的健康操，由慢漸快再趨緩，非常適合長者的體能狀況。全體隊員動作整齊畫一，展現力與美，搭配豐富的隊形變化，以及部落傳統舞步改編的律動，跳出全場尖叫聲。

陳明珠指出，舞者臉上表情時而專注，時而露出自信笑容，加上以紅、黑、藍、黃4個主色服裝、道具，跟大會主視覺色系巧妙一致，果然聚焦。她很感謝徐榛蔚在隊伍出征前授予「花蓮厲害」的旗幟，讓員們在競爭激烈鏖戰中充滿信心，也謝謝原民處輔導行政科同仁全程陪伴、貼心照護。

(中時 )