大陸國家主席習近平27日下午將飛抵日本出席20國集團(G20)峰會，並於晚間與日本首相安倍晉三舉行中日峰會，並接受安倍的晚宴款待。《朝日新聞》報導，雙方目前並沒有準備要發聯合文件，但習安會後可能發表達成共識的內容，將中日關係重新定位為「永遠的鄰國」，強調兩國合作的重要性，目的是讓逐漸改善的日中關係更加確實升溫。

習近平就任國家主席後首度訪日，上次中共國家主席訪問日本時是在2010年11月胡錦濤出席在橫濱舉行的亞太經合會，已時隔近9年。報導中指出，日中共識的內容中還將確認今後將持續領袖之間的高層級往來，以及習近平明年春天以國賓身分訪日之事。

朝日新聞報導，習安會中將為中日關係重新定義為「永遠的鄰國」，並再度強調重要性。日中之間在地理上是無法分離的鄰國，強調「永遠的鄰國」乃有意確認不再使雙方關係再度惡化，並深化合作的意願。

中方希望明年春天習近平訪日時能發表繼《日中聯合聲明》等日中之間4項文件之後的第5項文件。現在還未確定是否會發表聯合文件，但「永遠的鄰國」有可能成為今後日中關係的關鍵字。

(中時 )