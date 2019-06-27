今是長榮航空罷工第8天，桃園空服員職業工會上午表示，經昨天會員討論，8大訴求有4大方向調整，包括三個不堅持，一個要求，如不再堅持禁搭便車條款、不再堅持勞工董事、不堅持調整日支費東京，但北京航線增加過夜月份，呼籲長榮資方儘速回到談判桌。

桃園市空服員職業工會上午10時召開記者會，說明會員討論8大訴求調整方向結果，如下：

1.東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案。

2.接受每月勞資會議，每季董總會議，每半年檢討班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫。

3.不堅持調整日支費，同意公司飛安服勤獎金方向，計算單位及數額待議。

4.同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

不過，工會強調，詳細方案，是依據勞動部建議，與會員持續討論過後，已有初步提案，也已交予勞動部、交通部，期能儘早與長榮航空公司開啟協商，解決此次爭議。

空服工會表示，自6月20日發動罷工以來，截至目前為止，已收取超過2300份護照、台胞證和員工證，工會一直希望長榮航空公司能儘速出面重啟協商，拉近8大訴求之共識、解決此次爭議，早日恢復國人疏運，更於6月24日公開釋出善意，針對勞資雙方目前協商的關鍵議題，本會日支費數額願意調整並保持開放討論空間，針對禁搭便車條款也願意以其他形式調整，勞工參與經營治理的部分，目的在讓公司廣納勞工意見，並能對高層決策提出基層意見。

長榮航空公司也在6月25日召開記者會表示，針對工會提出的調整方向，需有白紙黑字的具體對案，才願意重啟協商，工會昨以會員民主討論的方式共同完成具體的調整方案，經過現場分組討論八大訴求之後，幹部們統整意見方案，提出此4調整方向。

(中時電子報)