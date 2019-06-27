37歲女神宋慧喬出道以來情史坎坷，終於在2016年因合作拍戲認識小4歲的宋仲基，隔年升格為「雙宋夫妻」，沒想到甜蜜婚姻未滿2年，兩人今天突然宣布離婚，發聲明確認了正是個圓滿處理離婚程序，讓外界與粉絲大為震驚。

在韓媒爆出雙宋協議離婚傳聞後，宋仲基、宋慧喬雙雙透過公司認了此事，並表示離婚原因為「個性不合」，私生活細節不好說，但與其指責誰對誰錯，兩人現在更想好好處理相關程序，宋仲基則承諾走出婚變傷痛後，會努力以演員的身分與最好的面貌回到大家面前。

宋仲基前年迎娶宋慧喬，做足了準備，砸100億韓元(約3億台幣)買下梨泰院182坪豪宅，當作兩人婚後的愛巢，然據韓媒《ilyo news》報導，雙宋的鄰居透露該社區大部分的作法是將打包好的垃圾袋放到外面，有專人回收清理，「可宋宋夫妻家門口已久未丟垃圾出來了」，間接證實雙宋早在宣布離婚幾個月前已分居，雖嘗試修補夫妻關係，但最終仍是破局。

(中時電子報)