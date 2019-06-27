為了搶到七六人明星前鋒吉米巴特勒，火箭總管莫瑞這次擺明要豁出去了！《ESPN》權威記者沃納洛斯基27日爆料，火箭正在各隊強力推銷塔克、卡培拉與艾瑞克戈登3大上季主力，目的是換回首輪籤，藉以利用先簽後換搶到巴特勒。
就算今天一度傳出，七六人很有信心留住吉米巴特勒、托必亞斯哈里斯兩大主力，莫瑞卻未改變過想挖巴特勒過來，跟「大鬍子」哈登、保羅組成火箭全新三巨頭的野心，畢竟目前看來，保羅已無任何市場價值，也打算續留火箭了。
其實莫瑞一直都對吉米巴特勒很感興趣，巴特勒上季被灰狼交易到七六人前夕，莫瑞曾拿出4個未來首輪籤當作籌碼，卻被灰狼斷然拒絕，如今火箭的難題是，他們沒有足夠的薪資空間可以簽下巴特勒，只能透過先簽後換的方式搶人。
聽到自己被火箭瘋狂拋售，塔克只能無奈表示，「在NBA這門生意中，你永遠不知道會發生什麼，儘管我認為我們擁有一支現在就有機會奪冠球隊，甚至當前沒有球隊擁有比我們更好的陣容，但身為職業球員，我們必須保持專業。」
(中時電子報)
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