高雄市長韓國瑜日前在國政願景發表會上表示，關於外交兩岸，台灣應該思考要當個「塞子」，蔡總統則在臉書上PO一張「栓子」圖，強調「栓子要栓緊」。國民黨文傳會副主委洪孟楷就在臉書上質疑，「栓子」就是預告鎖國？蔡英文要走回陳水扁八年老路？

洪孟楷表示，韓國瑜所說中華民國應該要有「以小事大」的智慧，所以塞子比喻體積雖小、但關鍵時刻絕對發揮效益，這種比喻一聽就懂，因為這就是庶民生活真隨手可見之物，說聽不懂韓國瑜塞子比喻的蔡英文，大概離庶民生活變得遙遠。

洪反批蔡英文想當栓子，眾人皆知栓子就是把對外的大門關閉，對比過去三年多蔡英文主政下兩岸關係從冷凍、停滯、到火車對撞，蔡英文是要告訴全國民眾，將會走回陳水扁時代的老路，擁抱台獨就是蔡英文的兩岸路？「拿出栓子來跟韓國瑜較勁，難免讓人有東施效顰之感。」

國民黨文傳會副主委黃子哲也諷刺，蔡英文想當「栓子」合情合理，因為就算蔡英文治國無方，施政無能，但說到要拴緊台灣的自由民主、兩岸關係、甚至是政敵等的本事，她的確是史上最強，民進黨將公投送進鐵籠，拴死直接民主；藉打擊假新聞、假消息之名修法，拴住言論自由；廢棄九二共識，兩岸簽署政治協議比修憲還嚴苛，拴束兩岸關係的發展。

黃子哲也指出，民進黨的黨內總統初選遊戲規則也全照小英旨意照單全改，牢拴對手賴清德；將黨產會、促轉會「東廠化」，拴住國民黨生存與對抗能力。蔡英文才說無意評論國民黨的初選，卻又同時迅速在臉書上修理韓。事實上，這部國家機器的螺絲已鬆了三年多，看來蔡英文並不急著拴緊。為了2020大選，小英會無所不用其極繼續狠酸（栓）的，恐怕還是韓國瑜。

(中時 )