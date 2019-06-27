提神聖品咖啡許多人每天必喝，大部分人會在早上起床後或用餐後喝一杯咖啡，不過專家指出有三大時間點千萬別喝，否則不但會影響營養吸收、傷害腸胃，甚至會增加早產風險。

研究指出，每天適量喝咖啡，可以降低罹患阿茲海默症、巴金森氏症的機率，同時還可預防膽結石和脂肪肝。不過《早安健康》報導，營養學博士吳映蓉列出「三不原則」，包括空腹、飯後、懷孕中或停經後的婦女都要特別注意，否則喝錯反而會傷身。

1. 不要飯後馬上喝咖啡

許多人會在飯後馬上來一杯咖啡，吳映蓉表示，這樣很容易阻礙鐵質吸收，造成缺鐵性貧血，建議最好餐後1 ～ 2 個小時再喝咖啡。

2. 不要空腹喝咖啡

咖啡可以幫助腸胃蠕動，排便不順時，喝一點黑咖啡能緩解便祕，不過由於咖啡容易影響胃腸黏膜，因此建議不要空腹喝咖啡，尤其有胃炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍的人更應注意。

3. 懷孕及停經後婦女少喝

喝咖啡對停經後的婦女骨質密度影響較大，停經後婦女若大量喝咖啡有增加骨質疏鬆症的危險，建議停經後的婦女，喝咖啡以每天2杯為限，而且最好加牛奶(不包括奶精或奶球)補充鈣質。此外，研究發現，咖啡攝取量越多，懷孕婦女早產的機率越高，因此建議懷孕婦女最好不要喝咖啡，若真的要喝，不要超過一杯，以免增加早產風險。

(中時電子報)