許多寵物迷喜歡在家飼養的綠鬣蜥，近年來在屏東野地迅速大量繁殖，造成嚴重農業損害及生態危機，重創屏東農作，著名的老鷹紅豆也成為受災作物。為此屏東縣政府祭出「全民獵蜥運動」，以抓1隻成蜥兌換1盒老鷹紅豆做為獎勵，鼓勵全民加入獵捕行列。

屏東縣政府農政及民間單位，連續2年捕抓數量都超過千隻，光是今年上半年統計就抓了479隻，似乎仍無法抑制族群擴散。

屏東縣政府農業處長黃國榮表示，綠鬣蜥主要攝食植物的嫩芽、嫩葉及小昆蟲等，豆科植物、葉菜類和園藝植物的嫩芽及葉都是牠的食物，老鷹紅豆也是受危害嚴重的農作物之一。

據了解，目前農政單位發現綠鬣蜥族群分布，主要在屏東市、萬丹鄉、竹田鄉、麟洛鄉、潮州鎮和九如鄉等地區，由於綠鬣蜥喜歡棲身在水溝內，甚至在田埂及土堤挖洞築巢，往往造成土堤和排水溝損壞影響灌溉。

雖然官民組織大力獵捕，但綠鬣蜥繁殖力強，光靠政府單位根本人力不夠，屏東縣農業局只好下重手，發起全民獵蜥運動，請民眾動起來，全面協助捕捉綠鬣蜥，以減少農損及維護本土生態環境。

由於屏東著名的地方特產「老鷹紅豆」也是首當其衝對象，因此縣府決定不發獎金獎勵，改用農特產品，規定凡是民眾捕獲超過身長20公分以上的成蜥，就能前往潮州及屏東消防分隊換1盒老鷹紅豆，兌換時間從7月1日起至12月20日止。

農業局表示，由於綠鬣蜥體型碩大，民眾發現時常因懼怕而不敢抓。但是請民眾放心，綠鬣蜥不會咬人，但是會利用尾巴掃動攻擊，民眾捕捉時可用蛇夾，或直接用手抓住牠的頸部和尾巴，同時也可通報縣府捕捉。

屏東農業局近幾年來為了防止綠鬣蜥氾濫，可說是費盡苦心，如今已經必須被迫全民動員，顯見其危害之大，絕不可輕忽。

(中時電子報)