國民黨初選民調即將展開，但許多韓粉擔心高雄市長韓國瑜會被做掉。對此，資深媒體人陳東豪表示，韓粉一直認為韓國瑜有可能被做掉，但做掉不會是鴻海董事長郭台銘做掉，能夠把韓國瑜做掉的，只有國民黨黨中央。

國民黨總統初選民調預計於7月5日才展開，網路社群已盛傳一份外流的初選民調問答，其中指稱該民調問卷抗議將高雄市長韓國瑜的選項放在最後，「合理懷疑國民黨要作掉韓國瑜」。

而此議題也在政論節目中發酵。陳東豪在政論節目《突發琪想》表示，郭台銘能夠有參選資格，是國民黨給郭開的禮遇。如果郭在初選就輸掉，他實在是不知道郭要如何再得到國民黨人的支持。如果要靠中間選票，可是郭的中間選票又不夠多，所以郭怎麼用無黨籍身分參選？

陳東豪接著表示，韓國瑜部分就比較有趣，可以看到韓國瑜的造勢場子分兩個：一個是公開的，公開的就是批評民進黨，在初選前打藍綠對決是最快的，也最有效的。韓國瑜因為藍綠對決，所以把郭台銘壓在後面。郭台銘在友台民調有很有趣的顯示，就是國民黨的支持者，對郭的認同度只有50%出頭，這是非常危險的。

陳東豪更表示，所有韓粉的造勢跟網路上的運作，有檯面上那層，就會有檯面下那層，檯面下那層一直就是說要做掉，做掉不是郭台銘要做掉，能夠把韓國瑜做掉的，只有黨中央。只有那個民調過程把韓做掉。但是平心而論，國民黨的民調方式是優於民進黨的，因為國民黨把做學術論文的方式，拿來做民調，可是有時候太進步，支持者不一定搞得懂。

(中時電子報)