台南市南區1名9旬老婦近日家人外出，自己獨居在家，新興里長邱志初見老婦人多日未外出，打電話也沒人接，熱心偕警方破門查看，見她因頭部撞傷癱倒房內，趕緊送醫開刀救治中。

李姓老婦已高齡90多歲，身子仍硬朗，平時可以生活自理，兒子在新竹工作，她與媳婦同住南區，近日媳婦帶小孩回大陸探親，她獨居在家中。

李老太太日前在超商購物時跌倒受傷，邱志初接獲通知，協助老婦人就醫並送返家中，並為她送過一次便當，兩人因而認識，但就此再也沒聯絡。

邱志初從鄰居口中得知李姓老婦人這幾天都沒出門，自己打電話到李家，也沒人接聽，親人又連絡不上，他感到擔心，26日下午偕同區公所人員與警方，請來3個鎖匠破門而入。

一行人進入李家，發現李老太太因為頭部撞傷，癱倒房間，手臂還有瘀青，雖離電話很近，卻購不到話機，送醫院治療發現有骨折及腦出血狀況，需開刀治療，目前在成大醫院救治中。

南區區長蔡秀琴表示，俗語說百萬買宅，千萬買鄰，左鄰右舍發揮守望相助精神及時通報，加上邱里長警覺相助，才能發現里民受傷並送醫救治，挽救一條寶貴生命。

(中時 )