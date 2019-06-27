大園警分局新坡派出所警員廖國榮(中)、許哲瑋(左)同時報考警大均獲錄取。(警方提供)

桃園市大園警分局新坡派出所警員廖國榮、許哲瑋，2人對警察工作都相當熱忱，他們在前任所長黃信雄的鼓勵及支持下，今年同時報考中央警察大學二技刑事警察學系均獲錄取，是大園分局首次在同一個單位有2位員警同時錄取警大，同事們都相當替他們開心。

23歲的廖國榮及26歲的許哲瑋是警專32期的同學，104年分發到大園分局新坡派出所服務，2人對於偵辦刑案都很有興趣，經常向資深學長們請教辦案技巧，也會利用休假研究案情。

今年2月，廖國榮、許哲瑋一起巡邏時，發現路旁停放一輛通緝犯的車，立即上前埋伏並通報警力支援，順利逮到身背5條通緝案的嫌犯，並查獲大量毒品，優異的表現獲得長官及同事的讚許。

廖國榮表示，因家中有許多親戚都是警察，在耳濡目染之下踏上從警之路，許哲瑋則說自己從小就很有正義感，喜歡打抱不平，因此立志要當警察。

今年2人一起報考警大刑事警察學系，相約讀書討論互相鼓勵，首次報考就幸運地同時錄取，預計於8月中至警大受訓。而對於要再當2年的同學，廖、許2人都表示能夠有一起成長進步的夥伴，覺得讀書更有動力。

新坡派出所所長傅錫華表示，同仁能在勤餘時間讀書進修值得肯定，加上廖國榮、許哲瑋平時在工作上也非常認真，相信他們未來會有更好的表現，同時期許他們能利用所學，持續為社會治安貢獻心力。

(中時 )