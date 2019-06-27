屏東縣政府大力鼓勵民眾捕抓綠鬣蜥，其實除了農業'受到嚴重影響外，綠鬣蜥在南部田野形成龐大野生族群四處亂竄，連空軍基地都一度被入侵，更曾對空軍戰機起降造成影響。因此空軍除了在戰機起降時進行驅鳥任務外，還要額外執行獵蜥任務。

最早發現綠鬣蜥遭侵入的是屏東空軍基地，據了解，幾年前有地勤人員正準備C-130運輸機、E-2K預警機反潛機的起飛前檢查，準備忙碌一天的開始。

突然間，一位士官駕駛吉普車正在跑道上來回驅鳥，看到遠方跑道上似乎有一根木棍橫在跑道上，立刻加速前去準備撿拾，未料車子還沒靠近，「木棍」竟然自動移動至跑道旁，經過仔細一看，該位士官大驚，「怎麼會有一隻大蜥蜴在跑道上？」但是至少一公尺長的蜥蜴跑得太快，最後消失在草坪中。

接著南台灣的空防重鎮，空軍第一聯隊也接獲基地週邊農民通報，發現栽種的番薯及玉米，經常遭到不明生物啃食，而且田梗也都遭到挖掘破壞，卻不知道是何種生物所為，直到一位農民在晚上巡田時，突然發現玉米莖上，竟然出現一隻恐龍般的綠色大蜥蜴，和他四目相對，讓他當場嚇傻。

接著基地內又接獲士官兵目擊，在台南空軍基地內，發現樹上及草坪內，都出現綠鬣蜥的蹤跡，而且不只一、兩隻，數量相當的多。

為了防止綠鬣蜥侵入跑到影響飛安，空軍司令部還罕見的發下安全通報與電話紀錄給所有空軍基地，必須慎防蜥蜴闖入跑道造成戰機引擎吸入，基地勤務大隊也必須組成「獵龍大隊」，捕捉移除這些外來的不速之客。

一位戰機飛官表示，基地地勤人員在每天起飛前，都會在跑道上一字排開，從頭到尾沿著跑道撿拾異物，就是擔心起降頻繁的戰機引擎會吸入異物，導致發生飛安事故，即使是一個指甲大的小石子，蝸牛等都不能存在，何況是體型超過一公尺的綠鬣蜥。

但軍方憂心的是，由於綠鬣蜥是夜行動物，白天不會出沒，所以白晝時不需擔心，但晚上狀況就不同，因為白天跑道上有物體很容易被地勤人員發現，而基地每天幾乎都有戰機在進行夜航訓練，萬一有綠鬣蜥闖入跑道，後果不堪設想。

(中時電子報)