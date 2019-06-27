開在微風南山47樓的〈和牛47〉，為乾杯集團旗下最高端餐飲品牌，套餐菜式內容也融合日法食材。（圖／姚舜）

位在微風南山47樓的〈Smith ＆ Wollensky〉牛排館，挾股神巴菲特最愛之「國際牌」優勢與高樓景觀，開幕迄今食客盈門。（圖／姚舜）

開在微風南山47樓的〈Smith ＆ Wollensky〉牛排館，主攻高檔美式牛排，平均單價約3500元。（圖／姚舜）

開在微風信義46樓的〈饗饗〉，開幕迄今每月業績維持在3300萬元至3500萬元之間，是饗賓餐飲集團旗下最高端、也是業績最高的餐飲品牌。（圖／姚舜）

開在微風信義46樓的〈饗饗〉，是全台第一家高樓景觀高檔Buffet吃到飽自助餐廳，每月業績高過信義區內五星飯店Buffet自助餐廳。（圖／姚舜）

開在信義微風46樓的〈饗饗〉Buffet餐廳，不少熱食皆現點現做，這點連很多五星飯店自助餐廳都做不到。（圖／姚舜）

開在微風南山46樓的〈THE UKAI TAIPEI〉，以優質景觀視野、藝術性裝潢，以及高端鐵板燒與割烹美食，成為高端客層指名必訪食點。（圖／姚舜）

微風南山46樓的〈THE UKAI TAIPEI〉，日籍鐵板料理主廚以精湛鐵板廚藝讓許多食饕驚艷。（圖／姚舜）

開在微風南山48樓的〈〈CE' LA VI〉為全台第一家高空景觀餐酒廊。（圖／姚舜）

開在微風南山48樓的〈CE' LA VI〉，為LVMH集團旗下成員投資，除有全台最高最酷炫的SKY Bar，並餐廳區的食物亦有特色。（圖／姚舜）

台北都會的餐飲水準愈來愈「高」了！除了愈來愈多國際餐飲名店名廚希望躋身〈台北米其林指南〉，揮軍來台北開山立寨、插旗設點，期能得到米其林祕探青睞肯定，在「紅色美食聖經」中被推介或得星外，在有「台北曼哈頓」之稱的信義區，隨著微風集團旗下微風信義與微風南山的高樓層陸續開出高樓景觀餐廳，也帶動台灣在地食客、商務客，以及國外來台北旅行的觀光客，飲食消費「向上發展」，微風南山與微風信義除成為台北都會「高端美食新聚落」，微風集團亦成功創造了高端餐飲規模經濟。

根據經濟部五月底最新公布的零售業調查資料顯示，今年4月零售業營業額3,095億元，年增4.4％。其中綜合商品零售業之百貨公司因新商場開幕及清明連假之集客效應，年增4.5％，此一成長數字，微風南山也扮演了相當程度推波助瀾的角色。

位在高樓的景觀餐廳，反應了所在城市餐飲國際化程度，以及當地人們的「食力」。在台北信義區內共有14家高樓景觀餐廳，其中3家位在台北101大樓內，微風信義有4家、微風南山7家，而微風體系不僅將台北高樓景觀餐廳市場作出了規模，位在微風體系內的各家高樓景觀餐廳也都個個有來頭、家家都特色。

微風信義上的高樓層餐廳有：45樓的〈莫爾頓牛排〉與〈NANA〉，46樓的〈INPARADISE饗饗〉自助餐廳，以及47樓的〈Chefs club Taipei〉。至於微風南山上的高樓景觀餐廳則有：46樓的〈THE UKAI TAIPEI〉、〈SAFFRON 46〉與〈新葡苑四十六〉，47樓有〈Smith ＆ Wollensky牛排館〉、〈MIRAEWAN〉法式料理餐廳、乾杯集團投資的〈和牛47〉，以及48樓的〈CE LA VI〉時尚餐酒廊。

綜觀微風信義與微風南山上的高樓景觀廳具備了幾個特質：1.在國際或台灣在地餐飲市場原本即有相當品牌知名度，2.餐廳的裝潢設計、空間規畫與餐食內容都具有話題性與指標性，3.無論是外籍軍團或台灣本土餐飲集團，都以「旗艦」規格打造開在微風信義或微風南山高樓層內的景觀餐廳，投資金額很高、裝潢設計很潮，食材用料很頂級，服務亦走高檔精緻路線。

雖然，「高樓」不必等同「高檔」，但餐飲集團均將開在信義區內微風體系的高樓景觀餐廳，定位為集團內的高端餐飲品牌，此一「英雄所見」反應出這些餐飲企業對在微風信義或微風南山開設高樓景觀餐廳具有「高度信心」，而這些餐廳陸續開出後，也使台北都會外食餐飲消費M型化趨勢現象的輪廓更明顯清晰。

「可遇不可求的機會」，在微風信義投資開設〈INPARADISE饗饗〉自助餐廳的饗賓餐飲集團總經理陳毅航表示，饗賓一直想挑戰高階的Buffet市場，並看好信義區的消費力，所以當微風集團力邀進駐微風信義時，饗賓決定放手一試，而〈INPARADISE饗饗〉營運至今屆滿2周年，成績超過饗賓當初預期設定目標，每月營收普遍落在3300萬元至3500萬元之間，年營收超過4億元，成為饗賓集團營收表現最高的單一餐廳，這個營收數字，也超過同樣開在信義區五星飯店的自助餐廳。

挾「股東巴菲特最愛牛排館」的訴求，開在微風南山47樓的〈Smith ＆ Wollensky〉牛排館開業至今生意一直都好，160個客席座位的月營收落在2400萬元上下，總經理Ray顏表示，到〈Smith ＆ Wollensky〉用餐消費的客人中，國人占了80％，另外20％是老外。而以「消費目的與動機」看，則有50％的客人是為慶生、結婚周年或戀愛周年，甚至慶祝畢業等「特殊紀念日」或節慶而來。

成績超過預期設定目標的還有乾杯集團在微風南山47樓開設的〈和牛47〉，乾杯集團董事長平出莊司表示，〈和牛47〉的客人都是「目的型消費」，且回頭客占比很高。平出莊司並指出，〈和牛47〉的月營收平均都在1100萬元左右，其中有7成收入來自晚餐消費客人。這也顯示了信義區的「浪漫夜景」，也是高樓景觀餐廳集客很重要的要件。

(工商 )