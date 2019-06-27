在資方強硬與社會輿論要求下，空服工會總算提出像樣的訴求，但這真的不叫讓步。因為輕啟戰端、發動罷工的是空服工會，當空服員都還沒散去，無疑是槍口之下逼對手談判的緩兵之計，真心讓步，先讓空服員們回家吧！

根據桃園市議員王浩宇說法，自21日罷工隔天，長榮與工會的輿論呈現「黃金交叉」，支持長榮的愈來愈多。除了凸顯民眾對「三年三罷」的不耐，還是因為工會誤判形勢，協商時演過頭，訴求更是毫無章法，形同胡鬧。

用對戰的角度，工會已經發動這起罷工大戰，兵臨城下，長榮資方只是被迫反制、頑強抵抗罷了。換言之，到現在為止，工會還是踩在紅線上，沒有把兵撤離長榮門口，要說讓步、要說退讓，其實都是「口惠」罷了。

當然，工會面臨人潮與支持力量逐漸散去，拖愈久、對工會愈不利是現實，所以必須找下台階下。但說來說去，這都是工會用本位主義思考，到此時此刻，工會還是只顧自己，沒把空服員的職涯與生計，當作最重要的事。

講不客氣些點，已經搞砸、甚至是玩殘工運的空服工會，並沒有真的認錯且面對現實的決心。眼前這些對案，不過是要維繫人氣的作法，然後營造工會已經讓步的苦情之計，藉此施壓長榮，這當然是經過盤算，絕非好情好意。

如果真的要讓步、真如工會口口聲聲為了空服員好，那就該讓空服員儘速回到工作崗位，儘速解散在長榮總部門前的聚會，因為只要一日不散，那就不是「維持現狀」，都是在逼長榮得讓步的籌碼，這要對方怎麼協商？

長榮當然可以適時讓步，但要慎防掉進工會陷阱，因為只要在協商過程中給了糖，不管糖多糖少，都還是不脫「有吵有糖吃」的結果，工會贏多贏少而已。有總比沒有好，印證到時罷工是最好的手段，將永無寧日。

(中時 )