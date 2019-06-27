宋慧喬、宋仲基結婚，宛如公主與王子。（照片來源：宋慧喬ig）

太陽的後裔攻港 宋仲基.宋慧喬合體│中視新聞20160405

韓劇《太陽的後裔》2016年播出時，創下超高收視率，掀起一波狂潮，主角宋慧喬與宋仲基更因此成為螢幕情侶，「宋宋配」也被粉絲狂喊「在一起」。2017年兩人真的結婚，誰知公主與王子童話，竟然不到2年就劃下句點。

宋慧喬宋仲基情史回顧：

1、2016年，二人合作《太陽的後裔》熱播，隨後傳出戀情緋聞

《太》劇中不少「戀愛金句」簡直甜死人，第一集宋仲基就問宋慧喬「醫生應該沒有男朋友吧，因為很忙」，宋慧喬神回「軍人應該沒有女朋友吧，因為很苦」；

宋仲基問「想我了嗎？」宋慧喬爽快坦承「想你了。」而宋仲基面對反問時，一句「想了，像個男人一樣！」，超級霸氣。

2、2016年6月，宋仲基亞洲粉絲見面會成都站邀請宋慧喬，二人同場互動撒糖

3、2016年8月，宋慧喬為宋仲基主演電影《軍艦島》應援，甜蜜發糖

4、2017年6月，雙宋被曝遊峇里島住同間飯店，雙方經紀公司出面否認

5、2017年7月5日，宋仲基與宋慧喬雙方共同發表婚訊，宣佈將於10月31日結婚

6、2017年10月31日，二人在首爾舉辦婚禮

7、2017年11月5日，雙宋前往西班牙度蜜月，多次被網友偶遇

8、2017年12月10日，宋仲基宋慧喬婚後首度合體，現身IU演唱會

9、2018年1月，宋仲基出席某頒獎禮，被問與宋慧喬的新婚生活，他羞答：「本來一起來會更好的，但因為她有別的行程，所以老公代替她來了。」

10、2018年7月，網友偶遇雙宋夫婦美國參加友人婚禮

11、此後，宋慧喬就被曝與宋仲基情變離婚，喬妹個IG頭像更換，並刪除了一些照片，兩人沒帶婚戒現身引發熱議

12、2019年2月，雙方曾否認離婚傳言

13、2019年6月27日，宋仲基、宋慧喬各自官方發布離婚訊息。

(中時電子報)