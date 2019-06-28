南泉冰菓室二樓可俯瞰運河風光，老闆劉展佑中年轉業成功，劉媽媽也從反對到支持兒子並到店內幫忙生意。（程炳璋攝）

在這樣不景氣的社會，有誰會放棄每月10幾萬的薪水創業？曾是太陽能高階工程師的劉展佑，3年前拒絕被外派海外，選擇留在台南創業，用阿嬤獨門的糖水賣剉冰，南泉冰菓室在2年內崛起，成為網路爆紅的人氣排隊名店。

府城有句俗諺，第一賣冰，第二作醫生…，雖指賣冰容易賺錢，但滿街林立的剉冰店，讓不少人望而卻步。

劉展佑在台南市工作10年，是太陽能板高階工程師，月入10幾萬，3年前卻被公司指派前往馬來西亞設廠打拼海外事業，他考慮後，決定放棄高薪工作，選擇自己創業賣冰。

劉家自阿嬤在菜市場賣冰之後，接著兩代都放棄作生意，以「吃人頭路」維生，他突然的決定差點鬧出家庭革命，母親氣得半年不跟他說話。

用工程師的腦筋創業，卻一樣靈光，劉展佑租下一棟40年老屋，從裝潢到冰品項目都是自想自創，店內保留懷舊風格，卻賣著新潮品項，立刻受到年輕人喜愛。

進入芒果季節，芒果牛奶冰成為人氣冰品，一盤剉冰內有愛文、金煌、西施與玉文4種芒果，加入阿嬤獨門傳承的糖水，淋上煉乳，香甜口感成為這季節的店家招牌冰品。

中年轉業是人生相當困難的抉擇，南泉冰菓室曾被看衰撐不了多久，兩年來卻崛起成人氣名店，劉展佑被邀請演講有關「創業的祕訣」，他說，作哪一項工作都一樣，要努力才有機會成功。

店名：南泉冰菓室

地址：台南市安平區安平路270號

電話：06-3506666

營業時間：上午12：00到售完（約下午5：00）

公休：不定時，每月3天

售價：芒果牛奶冰每碗150元

(中時 )