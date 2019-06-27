宜蘭縣成功國小為推廣食農教育，讓學生對農業有完整認識，包括育苗、插秧、巡田水等工作，今天（27日）學生們拿起鐮刀收割稻穗，樂享豐收的成果。

校長游豪立說，食農教育是學校特色課程，今天有五年級117名學生參與，透過課程讓學生了解食安與健康飲食。

收割後的稻穗經脫穀後會碾製為「成功米」，除了給學生帶回家食用，還會義賣「成功米」，所得捐給縣內的慈善機構。

(中時 )