推食農教育 宜蘭成功國小歡喜收割 10:482019/06/27 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 宜蘭縣成功國小推廣食農教育，今天學生們歡喜收割，享受豐收的喜悅。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣成功國小為推廣食農教育，讓學生對農業有完整認識，包括育苗、插秧、巡田水等工作，今天（27日）學生們拿起鐮刀收割稻穗，樂享豐收的成果。 校長游豪立說，食農教育是學校特色課程，今天有五年級117名學生參與，透過課程讓學生了解食安與健康飲食。 收割後的稻穗經脫穀後會碾製為「成功米」，除了給學生帶回家食用，還會義賣「成功米」，所得捐給縣內的慈善機構。 (中時 ) #學生 #成功 #收割 #教育 #稻穗 也許您會感興趣 推薦閱讀 掌握大數據成功轉型 全靠人才 04:092019/06/23 焦點新聞 韓粉穿軍裝 盼韓北伐成功 04:092019/06/23 話題觀察 中彰投苗單身聯誼 12對配對成功 04:102019/06/23 地方新聞 南投縣反毒教育 多元宣導扎根校園 04:102019/06/23 社會新聞 《通信網路》亞太電臉部辨識新商機，成功跨界金融業 11:082019/06/24 財經 《半導體》收割VCSEL等新技術，宏捷業績看俏、1日填息 12:332019/06/25 財經 名導林清介被指抄襲提告 超過時效判敗訴 13:122019/06/25 社會 女學生嗆「做好做滿」 韓國瑜：先收起來 16:372019/06/25 政治 生嗆做好做滿 韓歡迎每日一信 04:102019/06/26 政治要聞 假交友真詐騙 國壽客服成功攔阻老翁匯出50萬 16:092019/06/26 社會 生活熱門新聞 空服工會讓步！禁搭便車、勞工董事、調日支費都不爭了 - 生活 80歲退役老兵無所不知！孫女翻他手寫筆記...看呆了 - 生活 空服工會提對案 長榮今不協商 - 生活新聞 - 中國時報 難怪想歸隊！長榮再出手 副總親傳超暖簡訊曝光 - 生活 酸實習地勤長相 辣空姐正面曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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