台灣南部綠鬣蜥橫行，但北部另一種「龍」也不惶多讓，嚴重破壞生態。一位送貨員，前年在新店山區某臨近野溪的馬路上，發現一隻長約九十公分的綠水龍在進行「日光浴」，詢問當地住戶才得知，經常在附近野溪看到這種綠色的大蜥蜴。

經過新北市農業局委託學者調查，才發現是屬於外來種的「綠水龍」，而且早已在新北市新店區及林口區附近進行族群繁殖及向外擴散，即使近年來大力撲殺，但不時還是有民眾發現綠水龍出沒，顯見並未真正消滅族群。

新北市農業局於2013年起委託邀請台灣研究爬蟲類動物及綠水龍專家銘傳大學生物科技系講師向高世、率研究生與民間同好組成「獵龍集團」展開移除任務，以保護原生物種的生態環境。

當時「獵龍集團」平均每三天就前往獵捕，最高紀錄一個晚上在不到五百公尺的野溪先後捕獲四十餘隻，不到半年就捕獲2百餘隻，至今已抓到了3百餘隻以上，將族群數量抑制。根據農委會及新北市農業局估計，目前綠水龍可能仍遍佈在特定野溪，數量難以估計。

綠水龍雖稱「中國水龍」，但主要分布東南亞，外型頗似綠鬣蜥，體型略小，但較暴躁、攻擊性較強、體味較臭。

綠水龍成體體長可達七十至一百六十公分，壽命可超過十年。白天一見人靠近，就躲進石縫，很難手抓，須用釣的；晚上攀住樹枝睡覺較好抓，但仍要提防被咬，因為其咬合力很強，蝸牛殼都能咬破。

根據調查，綠水龍在野外現蹤的原因，主要是寵物商最先引進綠水龍販售，後來綠鬣蜥可合法進口，綠水龍買氣下滑，結果遭到寵物業者整批棄養，才占地繁衍。

「獵龍計畫」執行多年以，獵龍團隊大概捕捉了約五百餘隻綠水龍，除了部分進行學術研究外，大多數的綠水龍最後都難逃安樂死的下場。目前獵龍計畫還在執行當中，綠水龍的蹤跡也較不常見，農業局統計可能還有好幾百隻在附近流竄，至少已達到初步成效。

(中時電子報)