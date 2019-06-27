軍公教年改釋憲案，本周一起在憲法法庭舉辦言詞辯論。但行政機關代理人黃旭田律師的一句「老人花費比較少」引爆爭議，讓前警察大學教授葉毓蘭痛喊，民進黨再怎麼樣野蠻，也不能如此作賤老人，還強迫退休軍公教，淪為下流老人！

連續2天馬拉松式的憲法法庭軍公教年改辯論，因行政機關代理人黃旭田律師的一句「老人花費比較少」引爆激辯，立委高金素梅等人相當不滿，代理人董保城更嗆黃「你有當過老人嗎？」

對此，葉毓蘭在臉書發文表示，憲法法庭上，行政機關代理人黃旭田律師拿出衛福部資料「五十五歲以上老人平均月支出一萬五千元，六十五歲以上老人則是一萬三」，夸夸大言:「老人花費比較少」，所以對政府砍殺軍公教的退休金振振有詞。一萬三、一萬五，難道蔡英文連任後，還要再修法再砍，這就是退休金的樓地板目標值？

葉毓蘭更以自己家庭為例，「我的三哥四年前癌逝，臨終前擔心這個么妹的終老，問我:『退休金有沒有兩千萬？』這是早年沒有考軍警公務員，自行創業的兄長對我最直白的關懷，因為在他心中，我是家中資質最好、受教育最高、又最辛苦工作的一個。我的三哥沒有活到可以當老人的年齡，最後幾年的癌症醫療耗費之大，讓長年經商的他隨手估算，兩千萬應該是要有尊嚴餘生的基金」。

葉毓蘭表示，她沒有兩千萬，但是不會埋怨，因為當年放棄美國的高薪工作回國是她自己的選擇，現在臨老之際遭逢變局，只能在還有氣力時，多打點零工，再攢點生活費。

葉毓蘭認為，政府沒有資格拿空泛的衛福部資料作為捍衛背信忘義暴政的依據。照此，是不是請總統蔡英文以身作則，把除了生活必須之外的財產薪資全部捐出？因為，你一個月只要一萬五，生病也會有健保，將來還有長照2.0，不是嗎？

葉毓蘭認為這樣的要求並不過分。因為有許多終老台灣的榮民伯伯就是這樣幹的！他們被國民黨帶到台灣，人生從此轉彎，很多榮民伯伯每天只吃饅頭、喝開水，衣褲一穿20年，每一分一毫都存下來助學助貧，一捐就是幾百萬，還有上千萬，他們用生命捍衛中華民國，身後繼續化作春泥更護花，有誰比他們更愛台灣？

(中時電子報)