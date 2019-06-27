經濟部投審會昨天認定南海集團與大陸市場淵源極深，駁回雙子星開發案申請。過去揭露南海控股主席于品海入股國內陽信銀行的時代力量立委黃國昌今（27）天呼籲，既然已做出實質認定，就一套標準，「不要雙子星案是中資，入股陽信銀行突然又非中資，恐傷害政府公信力」。

雙子星案去年12月開標，由南海控股主席于品海籌組的團隊以第一順位得標，原定今年3月完成議約，但前提是需通過投審會審議，並在台灣成立台灣南海發展公司，不過，經濟部投審會昨天以南海集團與大陸市場淵源極深等三大理由，認定對國安不利，決議駁回。

時代力量立委黃國昌今年2月曾揭露香港紅頂商人于品海，入股民進黨高層主管的陽信銀行，對於投審會駁回結果，他表示，一點都不讓人意外，但投審會指證的理由，幾乎與他先前披露的一樣，質疑「過去不斷踢皮球」，也請于平海收回「沒有法律素養」的辱罵言語，因為投審會已狠打臉你。

黃國昌說，若要談法律，試問于品海當初入股陽信銀行，為何循外國人投資條例假冒外資投資，如今被認定為中資，「于品海是否知所進退，撤出台灣金融市場」。另外，也請金管會主委顧立雄收回日前趁委員會中場休息和記者帶風向，指「南海控股非中資」言論。

(中時 )