台北市長柯文哲批評民進黨「只會放狗咬人」，蔡英文總統反嗆柯應專心市政，遭柯回轟「我就是專心市政，雙子星趕快解決！」未料話撂下才過了半天，卡了5個月的雙子星案昨天傍晚旋即被經濟部投審會以南海投資人與大陸市場淵源極深等三大理由，恐對「國安不利」駁回申請。

對此，柯文哲今早雖未直接動怒，但仍酸說「就很讚嘆民進黨政府效率突然變好」，他還說，同一公司也投資民進黨中常委經營的陽信銀行，沒有國家安全疑慮？以沒有客觀標準的國家安全當理由來駁回申請時，他認為這會造成外國公司投資台灣的不確定性，應當日後會有不利影響。再者，現在大陸是全球第二大經濟體，要有大陸成分的公司都不准投資台灣，這也是很麻煩。

柯文哲今早出席活動時，罕見拿出「小抄」逐字念出針對雙子星案被駁回的回應，以示對此案的看重。他指出，原得標公司事先有獲得經濟部核發的證書，證明他們不是中資公司，也因此他們取得了投標資格。

在得標之後經過5個月審查，今天投審會並不是以他們是中資公司為理由駁回申請，而是改用另一條法令《外國人投資條例》，以違反國家安全為理由駁回申請，不過我們當時也提出一個疑惑說，同一個公司投資民進黨中常委經營的陽信銀行，沒有國家安全疑慮？當然他們有他們的說明，不過以沒有客觀標準的國家安全當理由來駁回申請時，我認為這會造成外國公司投資台灣的不確定性，應當日後會有不利影響。

不過柯文哲也說，台灣畢竟還是法治國家，在現行法令下還是按照現行法令做事，目前北市府表達尊重投審會決議，後續要怎麼處理，看得標公司反應再決定下一步。不能去預測說得標公司要假處分、訴願還是行政訴訟，不會預設立場也不會下指導棋，就看他們後續反應。但是，比較確定是這應該會拖很久。

媒體追問，是否因此不爽？會不會翻臉？柯文哲嘆說，政府做事還是要可預期、有規則，花5個月用這理由，「那為什麼要花5個月才能決定他有安全疑慮？奇怪！」由於昨天才酸蔡總統，下午案子就被駁回，柯酸說「啊就很讚嘆民進黨政府效率突然變好。」

是否認為此案有政治力介入干預？柯文哲先是表示，這個是民進黨政府要回答的問題，不是他要回答的，接著又說，他知道經濟部次長去主持那個會，一講完這案子就走了，我們不願意預設立場、也不要替人家解釋，所有這些應該是投審會要出來說明。

這次是否也是民進黨放狗咬人？柯文哲繼續酸說，「這次不是狗，這次比較大隻一點」；他強調，大陸還是世界第二大經濟體，你要有大陸成分的公司全部不准投資台灣，這個也是很麻煩，要怎麼追？多多少少有大陸成分，還有他拿錢來台灣買房地產，應該是他怕我，怎麼會是我怕他呢？

柯文哲被問及民進黨政府「逢中必反」？他再次嘆說，還是要務實一點，把台灣整體利益跟人民最大福祉當作最重要的考量，他個人在做決定時，常常想到有沒有符合台灣整體利益或人民最大福利，但無法要求每一個人都這樣想。

(中時 )