先天聽障的沈祐豪從小與助聽器為伍，去年高職畢業謀職一再碰壁，但他不氣餧，最後終於成功踏進職場，雖然無法字正腔圓地說話，但爽朗的個性，讓他很快和同事打成一片，熱情的笑容，讓上門的客人個個被融化，自勉能趕快自立開店，一圓烘焙夢。

「發大財！」看見客人進門，阿豪宏亮的招呼便響起，他很切合時勢潮流喊發大財，逗得客人莞爾，加上招牌的笑容，非常討客人歡喜。

如今工作愉快的阿豪，求職過程荊棘滿布，他指出，因為先天性聽覺障礙，從小就戴助聽器，虎尾農工食品科畢業雖然考取了丙級烘培證照，但找工作還是常常碰壁，深怕溝通有障礙，是雇主最擔憂及拒絕他的主因。

「但是我還是懷抱著烘焙夢，希望能有一家自己的店。」阿豪說，他喜歡揉搓麵粉的感覺，世界麵包冠軍吳寶春是他的偶像，他不敢奢望像吳那樣成功，但會學習吳做好麵包的精神，靠自己的努力開一家小店是最大願望。

勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心張春美主任表示，像阿豪一樣有著就業夢想，卻因某些因素卡著無法前進的求職者其實很多，該中心依求職者的個別化條件與需求，協助開發個別化適性職缺，或運用「邊工作邊訓練」的職場學習及再適應計畫資源，連接起廠商與求職者中間縫隙，達到求職求才雙贏目標。

(中時 )