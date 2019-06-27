彰化縣大霞派出所劉姓巡佐涉嫌利用職務之便，伸手到特種色情行業插乾股，這起引起震驚的貪瀆案件，檢方還在複訊中，卻也牽動彰化縣警局人事大地震，27日發布人事命令，共7人進行職務調整，6月28日到任。
劉姓員警違法投資泰式按摩店就位在和美車水馬龍的環道上，警方也常有臨檢，附近民眾說，按摩店開了近年，常看到一些特定的轎車來來去去，可能就是載小姐來的馬伕，感覺生意普普，應該不算好。警方初步清查，目前只有劉姓巡佐涉案，是否還有其他人涉及包庇、護航，警方還在深入追究中。
警方表示表，劉姓員警從警25年，2014年升巡佐調到和美景分局，先在塗厝派出所，前年調到到大霞所服務，同事表示，他上班正常，此外也都沒有特別互動。
彰化縣警局表示，為應勤業務需要，有關彰化縣警局和美分局第一組組長、大霞派出所所長等職務，由局長方仰寧邀集2位副局長、督察長及人事室業務主管等共同開會檢討，調整如下：
(一) 和美分局大霞派出所巡官兼所長張凱智調任鹿港分局巡官。
(二) 鹿港分局巡官蔡兆榮調任和美分局大霞派出所巡官兼所長。
(三) 和美分局第一組組長王文聰調任秘書科警務員。
(四) 鹿港分局第五組組長張有麟調任和美分局第一組組長。
(五) 鹿港分局勤務指揮中心主任羅文頂調任鹿港分局第五組組長。
(六) 彰化分局勤務指揮中心主任張啟淵調任鹿港分局勤務指揮中心主任。
(七) 彰化分局第四組組長謝文昇調任彰化分局勤務指揮中心主任(兼代理第四組組長)。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。