彰化縣員警涉貪檢方複訊中，牽動彰化縣警局人事大地震，共7人進行職務調整，6月28日到任。（吳敏菁攝）

彰化縣大霞派出所劉姓巡佐涉嫌利用職務之便，伸手到特種色情行業插乾股，這起引起震驚的貪瀆案件，檢方還在複訊中，卻也牽動彰化縣警局人事大地震，27日發布人事命令，共7人進行職務調整，6月28日到任。

劉姓員警違法投資泰式按摩店就位在和美車水馬龍的環道上，警方也常有臨檢，附近民眾說，按摩店開了近年，常看到一些特定的轎車來來去去，可能就是載小姐來的馬伕，感覺生意普普，應該不算好。警方初步清查，目前只有劉姓巡佐涉案，是否還有其他人涉及包庇、護航，警方還在深入追究中。

警方表示表，劉姓員警從警25年，2014年升巡佐調到和美景分局，先在塗厝派出所，前年調到到大霞所服務，同事表示，他上班正常，此外也都沒有特別互動。

彰化縣警局表示，為應勤業務需要，有關彰化縣警局和美分局第一組組長、大霞派出所所長等職務，由局長方仰寧邀集2位副局長、督察長及人事室業務主管等共同開會檢討，調整如下：

(一) 和美分局大霞派出所巡官兼所長張凱智調任鹿港分局巡官。

(二) 鹿港分局巡官蔡兆榮調任和美分局大霞派出所巡官兼所長。

(三) 和美分局第一組組長王文聰調任秘書科警務員。

(四) 鹿港分局第五組組長張有麟調任和美分局第一組組長。

(五) 鹿港分局勤務指揮中心主任羅文頂調任鹿港分局第五組組長。

(六) 彰化分局勤務指揮中心主任張啟淵調任鹿港分局勤務指揮中心主任。

(七) 彰化分局第四組組長謝文昇調任彰化分局勤務指揮中心主任(兼代理第四組組長)。

(中時 )