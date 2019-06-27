近年極力想要做出大幅改革，藉以鞏固自己歷史地位的NBA總裁席爾佛，如今把眼光放在大幅縮減例行賽場次上了嗎？因為聯盟已經開會討論，或許將在2021-22年球季，把原本82場例行賽砍到58場，然後增辦季中錦標賽因應！

其實考慮把例行賽「縮水」的相關議題，早在近年不斷傳出，這次總算出現比較具體的討論或計畫，畢竟長達82場的例行賽，經常造成球員過於疲勞，各隊也逐漸採用刻意輪休方式，像是今年總冠軍賽MVP里歐納德就常突然休兵。

只是聯盟真的想要施行，至少必須花上兩年時間規劃，因為這將牽扯到相當大的利益，聯盟不僅要跟球員工會討論，也要跟全國與地方轉播電視台協商，尤其是聯盟考慮一口氣砍掉24場例行賽，要如何協調出各方可以接受的方式很難。

不過一些支持縮減例行賽的人士認為，只要增辦季中錦標賽，就可彌補因為減少例行賽造成收益降低的問題，可是辦理季中錦標賽的意義何在，也讓不少球員或球迷感到疑惑，畢竟一個完整球季因此突然「腰斬」，感覺怎樣都是怪怪的！

(中時電子報)