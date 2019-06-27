在台北監獄病舍服刑的李文卿，6年前遭有暴力傾向的獄友劉兆弘長期霸凌，入獄3周死亡，被控動手虐死獄友的性侵犯劉男，歷審依傷害致死罪將他判刑7年8月，高院更一審認定李男是病死，逆轉改依傷害罪將劉輕判1年2月，最高法院駁回上訴定讞。

決指出，劉男因觸犯強制性交、毒品等罪被判刑12年確定，2009年到台北監獄入獄服刑，並於2013年進入病舍療養，與因侵占罪被判刑入獄的李男同舍房；他因不滿李的衛生習慣差及出言頂撞，以辱罵、潑尿等方式騷擾、霸凌李男。

劉男甚至一再對李拳打、踹踢、掐捏及持原子筆突刺，造成李身體傷痕累累；李男因不善言詞，怕遭劉男報復忍氣吞聲，不敢向管理員反映，終因不耐長期身心折磨，在2013年4月14日凌晨，引發顱內右側出血，經緊急送醫後，仍在2天後死亡。

桃園地方法院依傷害致死罪判劉男7年8月徒刑，高院維持一審刑度，但高院更一審改認定李男的死亡與劉男沒有困果關係，但劉男長期毆打、欺侮被害人惡性非輕，犯後雖坦承犯行但未與死者家屬達成和解，判刑1年2月，案經上訴，最高法院駁回確定。

李男母親及弟弟不甘李「活著入監，死著出來」，憤而提出國賠訴訟，最高法院認為北監管理、戒護明顯有重大過失，判決須賠償295萬1622元確定。

(中時 )