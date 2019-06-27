台北雙子星案被中央投審會駁回，外界關注下一步將由次優申請人藍天電腦公司遞補，或是重啟招商。對此，市長柯文哲今表示，言之過早，要先看原得標公司的反應，若要訴訟可能會拉很多年；他也坦言，此案在他任內恐胎死腹中，蠻可惜的。

歷經5次流標，台北市長柯文哲上任後針對雙子星案重啟國際標，去年3月公告招商，最後由南海團隊取得最優申請人資格，次優申請人則是藍天團隊。由於現在此案被駁回，外界都關注此案後續如何繼續推展。

柯文哲今表示，下一步目前言之過早，原得標公司也不可能完全沒反應，到底要怎麼反應，若要訴訟，有時會拉好多年，像前市長郝龍斌任內，就花2年半。

媒體追問，雙子星案在其任內是否可能胎死腹中？柯文哲嘆，比較可惜啦，以北門為中心的西區門戶計畫幾乎都完成了，就差雙子星，算是一個遺憾；西區門戶計畫北市府可以做的都完成了，還沒完成的是文化部管的鐵道博物館、郵政博物館，再來就是雙子星是被投審會卡到。

除了雙子星案，是否擔憂其餘如大巨蛋案，未來若需中央協助，也可能被卡？柯文哲僅說，「反正我們匍匐前進、儘量做」，重大市政建設不是一任可以蓋完，公宅畫圖到蓋完要6年，市政是一棒接一棒，我們在任內努力做、儘量做。

(中時 )