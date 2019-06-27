前立法委員孫大千。(圖/取自孫大千臉書)

前立委林國正。(圖/本報系資料照)

據媒體報導，前立法院長王金平退出初選後，原力挺王的高雄白派副議長陸淑美公開表態挺鴻海集團前董事長郭台銘。陸的動作，恐為韓國瑜的選情帶來不可預測的衝擊。前立委孫大千今表示，白派最重要的核心就是農會，農會主力之一的前立委林國正，25日有出席《國政願景發表會》現場力挺高雄市長韓國瑜。林國正則說，誰挺誰不是重點，人民挺誰才重要。

港媒《中評網》今報導，隸屬白派的陸淑美原力挺王金平參選總統，但在王退初選後，陸便轉向表態力挺郭台銘。從陸的態度中，王可能已和郭結盟，或達成某種默契。高雄白派勢力龐大，若白派也轉向，恐對韓選情造成骨牌效應。

對此，孫大千表示，白派最重要的核心就是農會，而農會的主力就是理事長蕭漢俊和前立委林國正。《國政願景發表會》有邀請這二位，但怕蕭為難，林則有親自出席支持韓國瑜。

林國正表示，總統是全國性選舉，人口與土地範圍都那麼大，誰挺誰不是重點，人民挺誰才是重點！林並進一步指出，黨內大家有人情包袱，誰挺誰都有各自的因素，支持不同黨內屬常態，但初選過後，就該團結一心支持獲勝的人。更直言，得到「某些個人」的支持，不見得能得到多數選民的支持；若檯面上誰挺誰，人民就挺誰，那去年高雄市長大選，陳其邁獲得檯面上90%以上人士支持，怎麼還是輸？可見，意見領袖能佔多少作用？

(中時電子報)