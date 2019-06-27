國人年來飼養千奇百怪的寵物已經蔚為風潮，甚至成為一種時尚。但是風潮一過，這些來自世界各地的稀有動物，卻又慘遭飼主隨意放生，自然在野地進行繁衍，對本土物種造成威脅造成生態危機，綠鬣蜥就是最好的例子。

曾經參與捕捉綠鬣蜥的屏東消防局麟洛分隊隊員形容，「別小看這些動輒一公尺以上大小的綠鬣蜥，牠跑起來的速度跟狗一樣，一般人很難追得到。」

近年來，屏東縣及高雄市農業局接獲民眾報案，指稱在機場附近、果園、水溝內發現綠鬣蜥的案件愈來愈多，高雄市農業局也一位綠鬣蜥氾濫，曾委託屏科大協助捕捉，學生組成「神龍出草隊」進行獵捕。

為了獵捕綠鬣蜥，官方及民間組織都絞盡腦汁，屏東科技大學教授陳添喜就曾率領一個團隊設計陷阱試抓，結果發現因台灣野外食物很多，綠鬣蜥對籠子裡誘餌不屑一顧，陷阱宣告失敗。

最後「神龍出草隊」參考波多黎各人抓綠鬣蜥方式，用釣竿、尼龍水線，細塑膠管自製捕捉工具，綠鬣蜥被套入繩圈內就跑不掉；他們趁夜間、綠鬣蜥爬上樹休息時持手電筒搜尋，「牠肚子的綠色和竹葉綠色不同，看久很容易分辨！」

據了解，南台灣綠鬣蜥野化族群，早已經自成為一個族群，漸漸充擊台灣的生態環境。「要趁來得及趕快移除，再拖下去只會更麻煩！」但目前似乎只有高雄市農業局推動移除計畫，其他縣市仍未跟進，若無法有效遏止，綠鬣蜥數量可能大爆炸。

陳添喜指出，除了原產地中南美洲、美國之外，台灣是僅有紀錄發現綠鬣蜥野化族群的地區，大都分布在氣候溫暖的南部地區，北部由於天氣太冷，並不適合綠鬣蜥生存。

除了破壞生態外，綠鬣蜥身上也常帶著沙門氏菌，會對人體健康造成威脅。甚至綠鬣蜥冬天喜歡鑽進水泥護堤縫隙取暖，對水利設施造成破壞，美國更曾有綠鬣蜥挖牆角造成民宅崩塌，波多黎各政府還鼓勵民眾抓綠鬣蜥煮來吃。

農業官員說，目前綠鬣蜥數量仍還在控制範圍內，野化族群雖暫時穩定，但若吃綠鬣蜥蛋的鳥類、老鼠減少，數量恐怕爆炸成長，到時再處理會更棘手。

(中時電子報)