人體感染登革熱會出現發燒、冒疹甚至器官損傷等發炎症狀，但併發機制未明，中研院基因體研究中心特聘研究員謝世良研究發現，登革病毒會刺激血小板產生胞外囊泡，而攻擊白血球，導致發炎病症，研究團隊據此研發抗體，成功將感染登革病毒的小鼠存活率提升至9成，研究成果已於6月3日刊登於國際期刊《自然通訊》（Nature Communications）。

謝世良與中研院基因體研究中心博士後研究員宋佩珊研究團隊發現，登革病毒入侵人體後，會經由血小板上的C型凝集素CLEC2，刺激血小板釋放胞外囊泡，再藉由囊泡攻擊巨噬細胞及嗜中性白血球上的CLEC5A以及TLR-2受體，成為導致二種登革出血熱的途徑，進而損害身體器官，造成自體免疫病症。

謝世良與宋佩珊研究團隊奠基於謝世良2008年的研究發現，即登革病毒侵入體內，引發病症與巨噬細胞（一種白血球，macrophage）表面蛋白質受體C型凝集素CLEC5A有關，登革病毒入侵人體後，經由CLEC5A，除了會引發體內細胞激素風暴，過度的發炎反應會引發大量細胞激素的產生，導致免疫反應失控，造成器官的損傷及衰竭，體內也會異常出血。當時研發的抗體將感染登革病毒的小鼠存活率從0提升到5成，但治療效果始終無法再突破。

研究發現，由於發現另一條入侵途徑，研究團隊遂在小鼠實驗中，使用TLR2抗體同時阻斷CLEC5A以及TLR2訊號，此方法不僅有效降低登革病毒引起的細胞激素風暴，小鼠存活率也從50％提升至90％。

謝世良表示，此次發現完整的登革病毒入侵途徑，也證實CLEC5A及TLR2於登革病毒引起之發炎反應中扮演了重要的調控角色，更發現「胞外囊泡」竟然成為登革病毒用來攻擊人體的武器。未來將繼續探究胞外囊泡在感染炎症中的作用機轉，以及自體免疫疾病以及組織再生時，胞外囊泡是否也是重要的調控因子。

(旺報 )