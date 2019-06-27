台灣天燈、野柳女王頭T恤及POLO衫也在拍賣之列。（台北分署提供）

台灣天燈、野柳女王頭T恤及POLO衫也在拍賣之列。（台北分署提供）

台北分署拍賣的台北公館大樓住宅。（台北分署提供）

法務部行政執行署台北分署「123聯合拍賣」又來了，7月2日拍賣的物品包括新店復興路的不動產、玉飾項鍊及品牌手提包，最特殊的是ADARA、BVLGARI、Calvin Klein等品牌，合計35款共693組，每組最低價100元起，當天還有吉祥物「拍寶」玩偶抽獎活動，台北分署歡迎大家撿便宜。

台北分署這次拍賣的不動產包括，新店復興路且拍定後點交的台北公館大樓住宅，與台北車站前亞洲廣場大樓地下停車場的停車位，本次將進行第2次拍賣程序，底價較前次打了8折，正是入手好時機。此外，尚有台北市中正區、大安區、信義區、文山區、萬華區、松山區及新北市新店區等地方共32筆土地進行拍賣。

時尚精品部分包括百貨專櫃出售的各式香水，包括ADARA、BVLGARI、Calvin Klein等品牌，合計35款共693組，每組最低價100元起；各類藝品、玉飾項鍊及REN、MAMUZ等品牌手提包；台灣天燈、野柳女王頭圖樣等具台灣在地風味的，任2件100元，穿上去立馬展現愛台灣的熱情。

此外，台北分署當日開標前，將再次舉辦吉祥物「拍寶」玩偶抽獎活動，凡登記應買的民眾即可取得抽獎資格。「拍寶」玩偶未在市面販售，只有參與拍賣會的民眾才有機會獲得，歡迎民眾踴躍參加。

(中時 )