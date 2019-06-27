長榮公司在大樓上方施放綠色氣球，上面寫回家吧，並播放空姐登機的音樂。（甘嘉雯攝）

桃園市空服員職業工會經過26日一夜的分組協商，提出新具體方案，歸納出4大罷工訴求，由常務理事李瀅召開記者會，宣布包括過勞航班同意不在9條航班爭執，只在東京、北京航線增加過夜月份，全面檢討現行包月方案，提出配套調等，而長榮公司則在大樓上方施放綠色大氣球，上面寫著「回家吧」3字，同時播放飛機登機時的音樂，不過工會隨後放置紙牌「我們還看不見回家的路」。

空服員職業工會反制放上紙板，寫著，我們還看不見回家的路。（甘嘉雯攝）

工會協商的新訴求，態度明顯退讓，除過勞航班外，對於勞工參與治理部分，工會接受公司每月勞資會議，每季董總會議、每半檢討組員班表及服務流程，提供勞工相關必要資訊，例如年度招募計畫及會影響全體會員權益資訊。

空服員職業工會提出新具體訴求，態度與先前相較明顯趨緩。（甘嘉雯攝）

至於爭議不休的原有日支費，工會也不堅持調整日支費，同意採公司以飛安服勤津貼項目，不堅持調整日支費，但在核發趟數、長短程計算單位及數額仍待商議。

在禁搭便車爭議，工會同意不以薪酬為禁搭便車差別待遇，以其他促進工會團結方案代替。

工會質疑，長榮航空消費者蒙受損失，業者應盡負損害賠償責任，同時長榮是否已盡最大能力疏運？民航局應介入調查，作為未來航權分配依據。

工會強調，依據現行「民用航空器與航空器運送人運送糾紛調處辦法」規定，民航局應協助調處旅客與航空公司間之運送糾紛，除呼籲長榮航空公司，勿再持續拖延、規避及誤導應負契約賠償責任，也請民航局重視廣大旅客的損失，應更加積極協助旅客向長榮航空求償。

工會會員代表趙婕歡表示，26日有13人拿回三寶，而27日預計10人，工會會發簡訊與會原約定地點領取，強調必須要由本人來申請並領取，至於日前長榮律師所繳交的委託書，工會仍強調不認帳。

26日晚間長榮律師帶著催告函到罷工現場卻沒人收

(中時 )