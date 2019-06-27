72歲的涂姓老翁，4年前行經北市天津街一處人行道時，因踢到路燈桿基座水泥塊突出物，因此絆倒導致骨折，涂認為北市府工務局公園路燈工程管理處，設置路燈桿有缺失，提出國家賠償訴訟求償，案經台北地方法院審結，法官認為涂可求償包括醫療費用支出、精神慰撫金共29萬多元，但他大白天走在路上也未注意路旁狀況，本身有三成過失，過失相抵後，判公燈處要賠20萬4263元。

涂姓老翁，2016 年8月9日中午12時36分許，沿北市中山區天津街東側由北向南步行，行經天津街33號前人行道時，踢到路燈桿基座的水泥砂漿塊向外突出斜坡障礙物，因此絆倒受傷，造成右膝蓋骨骨折等傷害。涂認為公燈處就路燈桿的設置管理有欠缺，才會讓他受傷，請求國賠被拒絕後，因此提出本件訴訟求償85萬多元。

北院審理後，法官認為引發事故的燈桿，早從1996年12月設置起就已存在，公燈處對公有設施的設置管理，確實有欠缺注意情形，但事故發生當時正值中午，現場光線充足，如果涂姓老翁行經該處時加以注意，應不致因踢到系路燈桿基座水泥砂漿塊向外突出斜坡障礙物而絆倒受傷，涂行走時未注意肇致本件事故，本身有過失。

法官認為，公燈處應給付涂診治醫療費3萬5469元、就醫支出交通費6335 元、無法工作收入損失15萬和精神慰撫金10萬元，總計29萬1804 元。因涂有三成過失，判決公燈處要賠涂20萬4263元。本案可上訴。

(中時 )