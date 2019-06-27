前新北市議員沈發惠宣布不爭取汐止立委提名，引發外界關注該區現任立委黃國昌是否爭取連任。談及與時代力量合作可能性，黨主席卓榮泰昨天表示，要黨對黨來談。黃國昌昨天神隱一整天未接受媒體訪問，今天主動召開記者會，會後被問到此時，他暗諷卓榮泰，若要合作，請民進黨擺出態度來，在人民關心的時事、政治上合作，對人民才真正有意義，而不是政治人物在計算自己選舉。

前民進黨新北市議員沈發惠25日晚間宣布不選汐止立委，該區現任立委為時代力量黃國昌，再掀綠營禮讓說，面對媒體追問，黃國昌昨天並未出面回應，僅透過辦公室抨擊「禮讓吃豆腐，三年多了，應該夠了」 ，今天主動召開記者會，針對屏東縣議員周碧雲開設養雞場造成當地汙染、超抽地下水違法情事，質疑中央、地方主管機關踢皮球、擺爛。

對於沈發惠宣布加入蔡英文競選團隊，不參選汐止立委，黃國昌重申，「過去到現在被問過無數次，答案都一樣，請益之旅結束後，再跟大家報告未來動向」。

對於綠營禮讓時力一說，黃國昌表示，踏入政壇後，履行監督政府職責，接到很罵他多背骨、扯後腿、不知感恩的謾罵電話，他選擇默默承受，「我是為人民服務，並不是為特定政黨服務」，不願意隨政治口水起舞，更不願意配合政治操作。

在沈發惠宣布不選後，民進黨主席卓榮泰昨天也進一步表達若要與時力合作，要黨對黨、正式規格來談。黃國昌表示，「卓榮泰有他的立場，他跟時代要怎麼談，我尊重，我相信邱顯智與決策委員會有其判斷」。

黃國昌暗諷卓榮泰，「與其一天到晚關心選舉，關心一些比較實際的事情」，比如屏東樂樂養雞場，荼毒周邊民眾的民進黨議員周碧雲，屏東縣長潘孟安至今擺爛無作為，「卓榮泰若要合作，請民進黨擺出態度來，在人民關心的時事、政治上合作，對人民才真正有意義，而不是政治人物在計算自己選舉」。

面對綠黨中壢議員王浩宇嘲諷黃國昌不敢拚汐止立委連任為怯戰，黃聽聞後不以為然地酸回，「針對他的話，我沒有任何評論，很驚訝，他不是要退出政壇，怎麼到現在還在」。

(中時 )