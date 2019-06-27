台中市長盧秀燕27日北上出席行政院會，帶著一籃水果送給行政院長蘇貞昌，行銷台中水果，為市民爭取預算與福利，伴手禮帶路，包括高接梨、紅龍果及哈密瓜「卡蜜拉」，被稱為「果」然有一套。

本會期總質詢時，市議員黃健豪及吳瓊華等人建議，開院會別忘了帶上水果籃，還意在言外的說，要送些「鹼性」水果，最好能甜一點的水果，「中和一下過酸的政治環境」，盼蘇揆對公共政策態度保持中立。

盧秀燕今日出席行政院會前，即送了紅龍果、高接梨等台中水果給蘇揆，由院長辦公室代表收下。

台中市新聞局長吳皇昇說，盧秀燕呼應市議員在總質詢時的建議，挑「甜一點的水果」，讓蘇貞昌品嘗，也能幫台中市農民行銷，為台中爭取中央經費更加順暢。

吳皇昇指出，黃健豪日前在總質詢表示，今年2月盧秀燕曾與蘇貞昌、交通部長林佳龍視察台74銜接國道1號工程進度，出席人員聽到蘇揆提及，他擔任台北縣長（現為新北市）時，前任縣長也剛好當部長，於是他送了水果給當時的部長，有成功爭取到預算。

黃健豪建議盧秀燕參考這個方式，挑選甜一點的「鹼性」水果，希望「中和過酸的政治環境」，並提醒蘇院長對公共政策應更中立，盧秀燕今日特別準備水果籃送給蘇揆。

盧秀燕上任後列席行政院會超過10次，為市民爭取市政預算與福利，盧表示，蘇揆公開肯定她是行政院會出席率最高的6都首長，帶著台中水果北上，全力行銷台中優質農產品。

(中時 )