天使於主場迎戰紅人，日籍「二刀流」大谷翔平在賽前首度於開刀後進行正式牛棚練習，而比賽時擔任打者也繳出3支3猛打賞，其中還有一支「縮著手縮到極限」的超扯安打，連球評曾文誠都忍不住驚呼，並鐵口預測「這支影片會傳開」！

大谷翔平前3打席分別是一壘安打、二壘安打與保送，並在保送後跑出本季第4次盜壘。而天使與紅人在第5局各敲1發陽春炮戰成1比1平手，直到8局下半才由天使突破僵局。

天使趁紅人換上後援投手伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)之際展開攻勢，卓奧特(Mike Trout)率先選到保送上壘，接著大谷翔平不放掉內角近身壞球，將這顆94.5英里(約152公里)的速球「縮著手」巧打成左外野方向安打，也因此讓頭盔都掉了，看到這一幕連球評「曾公」曾文誠都驚呼：「哇！這球手臂已經縮到極限了，真的有一套，這部影片可能會傳開，怎麼還能有這麼好的揮棒速度。」

大谷翔平盜壘成功。（美聯社）

接著天使在2人出局後，由佛萊徹(David Fletcher)敲出超前安，接著波爾(Justin Bour)單場雙響炮，敲出3分打點全壘打，一棒擊沉紅人，最終天使以5比1帶走勝利。

而本場比賽大谷翔平3支3、1次保送、1次盜壘成功，可惜沒有打點進帳，打擊率上升至2成91。

(中時電子報)