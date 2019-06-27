儘管長榮空服員罷工持續中，已因長榮航空態度強硬絕不讓步，而出現逆轉，空服工會已不再堅持日支費等，還不斷呼籲長榮速回談判桌，有學者預測這次罷工將失敗收場。其實，長榮空服罷工會失敗原因，計6項，與3年前華航資方照單全收的空服員罷工大勝利迥異。

根據《天下雜誌》分析，長榮空服員罷工失敗6大原因如下:

1、8大訴求，工會寸步不讓：從20日的勞資協商會場直播當中，呈現在社會大眾面前的是，工會取得罷工權後的第一次協商，雙方討論第一條未有共識，工會即以資方沒誠意為由，宣布2個小時後罷工，給外界的印象是蠻橫，不利蓄積輿論支持能量。

2、罷工說帖難獲得大眾認同：工會提出的「禁搭便車條款」和「勞工董事」，與民眾距離遠，加上工會在協商直播時，第一項「日支費」無共識旋即發動罷工，讓民眾誤以為空服員是為「錢」罷工，與飛安無關。

3、勞動環境確實持續改善：理由最充足又涉及飛安的勞動環境，長榮在改善中。

4、工會誤判形勢，長榮讓步空間有限：工會之所以輸，也與誤判長榮賺很多卻不願意與員工分享有關。事實上，連續4年發放4個月年終獎金的長榮，獲利不如外界想像的光鮮亮麗，光從財務體質看，長榮對工會讓步的空間有限。

5、資方決心戰到底，工會處處掣肘：3年前華航空服員罷工，讓華航每年人事成本增加24億；長榮面對空服員罷工的態度明顯，即寧可賠一年，也不願年年賠，不願人事成本吃掉獲利。

6、長榮是民營公司，政府難介入：長榮不是華航，是百分之百盈虧自負的民營公司，政府頂多只能道德勸說，無法強行介入，只要股東不介意賠錢，長榮就不可能讓步。

26日晚間長榮律師帶著催告函到罷工現場卻沒人收

(中時電子報)