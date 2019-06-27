長榮空服員罷工進入第8天，在資方硬起來要求桃園市空服員職業工會「先提對案才肯談」之下，工會改變策略，不堅持調爭議性較大的日支費與禁搭便車條款，而是將疲勞航班列為第一項訴求。但據了解，工會過去不斷操作長榮超工時的形象，資方對今日的對案仍持有戒心。

工會今天調整後的訴求不再堅持日支費與禁搭便車，第一項變成「東京、北京航線增加過夜月份，並全面檢討現行包月方案」。什麼是包月專案？得從空服員的工作時數談起。

以台北－金邊航線為例，空服員從報到、出發、回程、報退，作業時間是11小時25分鐘，一旦出現氣候、流管、機械檢修等因素，整體工作時間可能就超過12小時，儘管全世界航空公司都是靠「航空器飛航作業管理規則」（AOR）派遣飛行組員，工作時數可以到13、14小時，但台灣的《勞動基準法》認定12小時就是超時。

因此，長榮曾因超時1分鐘被罰50萬元、超時15分鐘被罰100萬元的案例，工會也多次藉此機會，欲將長榮塑造成違法、血汗公司，激化空服員的不滿情緒，讓資方非常火大。

為避免超時，長榮提出了專飛包月方案，由固定一批組員固定飛行台北－金邊，空服員可以每天回家、月休20天，報到晚30分鐘，作業時間縮短成10小時55分鐘但薪水照算，開放報名後空服員搶破頭，長榮預計7月起也要在台北－東京航線推出。

如今工會卻提出要「全面檢討現行包月方案」，讓長榮航空充滿戒心，明明已推出改善方案，也獲得空服員正面迴響，為何又要檢討？是否要廢掉包月專案，工會才有空間繼續操作長榮超時工作的形象？

知情人士透露，長榮可能會要求部分航線作業時間以13小時當基準，工會同意才有談下去的空間。

26日晚間長榮律師帶著催告函到罷工現場卻沒人收

(中時 )