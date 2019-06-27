台灣大學日本研究中心成立5周年紀念論壇，22日在台大文學院舉行。（主辦單位提供）

台灣大學日本研究中心成立5周年紀念論壇，22日在台大文學院舉行，與會來賓於會場合影留念。（主辦單位提供）

台灣大學日本研究中心出版品。（主辦單位提供）

以「繼往開來」為題，台灣大學日本研究中心成立5周年紀念論壇，22日在台大文學院舉行，台大文學院前院長陳弱水教授、台大出版中心主任王泰升、台大文學院副院長徐富昌、日本台灣交流協會新聞文化部長松原一樹、中華民國商業總會顧問高墀益等產、官、學界人士出席盛會。

陳弱水在致詞時表示，台大日本研究中心過去5年，在首任主任、文化大學校長徐興慶及現任主任林立萍的努力下，整合校內外區域研究的能量，提升日本研究的素質，學術活動非常多元，在人才培育方面更是用心，積極募款爭取許多獎學金支援研究生進行日本研究，並積極與中、日、韓、香港等重要學術機構簽訂訪問研究協議，鼓勵學術研究，舉辦各類型學術研討會、全國研究生研習營、台日文化教室，成果豐碩，期盼未來日本研究中心能繼續深化教育及研究的功能。

王泰升則說，「日本學研究叢書」是用日文出版的專書系列，是台灣向日語國家及國際學術社群發聲的重要管道，對台灣學術發展影響非常深遠，因為日本統治台灣五十年，許多歷史、思想、法律、文學、政治、經濟、建築及藝術等研究人才輩出，透過出版著作，深化台日關係，彰顯出台大日本研究中心的重要性。

主辦單位表示，會議先由徐校長將「日本學研究叢書」的主編工作交棒給台大日文系曹景惠教授。接著徐興慶以「台灣日本研究的發展與未來」為題，進行專題演講。

徐興慶指出，台大日本研究中心至今已出版32本「日本學研究叢書」，網羅海內外優秀學者的著作論文，題材多元，內容不但立足台灣，放眼世界，兼具台灣特色的內涵，許多年輕學者的博士論文，都在這套叢書出版。五年來該中心以促進東亞與台日之間的互相理解，深化台灣的日本學研究為目標，展現出國內日本研究的多元成果，相當具有意義。期待未來台灣、日本研究的發展能秉持對話、理解、比較與主體性的研究方向，深化跨領域研究人才的培育，建立完整的研究制度，並積極推動跨校、跨國研究人才的連結與整合。最後徐校長點出台灣日本研究的問題點，呼籲政府及早設立由國家主導及運作的日本研究中心，以落實人才培育的永續工作。

此外，論壇分有「台灣的日本學研究：問題與展望」、「年輕世代日本研究人才之培育」兩大主題，分別由台大歷史系甘懷真教授、政治大學日本研究學位學程主任于乃明教授主持。與論者網羅了中研院近代史研究所張啟雄教授、同人文社會科學研究中心劉序楓教授、文大日本研究中心主任陳順益、台大日文系副教授曹景惠、同田世民、同龜田俊和、台中科大日本研究中心主任黎立仁、中華經濟研究院日本中心主任魏聰哲、台灣日本語文學會理事長王世和教授、東海大跨領域日本區域研究中心執行長陳永峰、台灣日本教育學會理事長曾秋桂教授、逢甲大學副教授黃煇慶、勤益科大日本研究中心執行長鄭明政及中華核能學會顧問謝牧謙等國內第一線研究日本的代表學者，分享經驗，討論出未來國內發展日本研究的具體方向。紀念會最後在林立萍主任回顧過去、展望未來，總結論壇成果的感人、溫馨的氣氛中，圓滿落幕。

(旺報 )