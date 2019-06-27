針對今（27）日上午大法官被提名人行使同意權案，親民黨團經討論後說明，此次臨時會處理四位大法官被提名人行使同意權，本就倉促。而經過三天包括公聽會、審查會的過程，四位大法官不論在面對社會監督團體的提問，或是立法委員的質疑，不是解釋不清就是閃避不答，更凸顯倉促行使同意權的弊病。因此，黨團最後決議，以不出席投票作為對此次行使同意權案的不認同。

親民黨團提到，大法官屬性超然，提名人選應超越黨派，摒除政治考量，回歸中立與專業，以確實扮演好憲法與民主守護者的角色。但現任司法院四位大法官預計是在九月底屆滿，卻偏偏趕在五月底前提名新任大法官，不到一個月便要火速完成同意權行使，實有倉促審查，規避社會檢驗之虞。

黨團認為，即使在啟動審查程序之後，立法院召開公聽會及審查會，四位大法官被提名人也未對於各界所提出的質疑與提問，做出清楚的闡述，不是語意不清就是閃避不答，甚或有被提名人以「現在身分不適宜發言」為由，顯然就是逃避審查，只想靠護航過關。而且在面對民間發動的監督聯盟所提之問卷，大法官也同樣通通拒絕回答，與過去的大法官被提名人願意主動回答問卷，接受社會的監督。試問這樣的審查程序如何瞭解大法官被提名人是否適任？

親民黨團表示，當初修憲時將大法官提名權採「任期交錯制」，不論是誰帶頭破壞制度，在基於對憲政體制設計的尊重，所有執政者都應該設法回歸到當初憲政制度設計的精神，而非將錯就錯，扭曲憲政制度制定的精神，才是維護國家利益的正確作法。

(中時 )