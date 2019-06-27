林濁水臉書。（圖片翻拍自林濁水臉書）

高雄市長韓國瑜昨晚（25日）參加國民黨內初選《國政願景發表會》，演說中以「塞子」跟「棋子」，妙喻台灣與美陸關係，引各界熱議。前民進黨立委林濁水抨擊聽不懂韓的語意，如果要懂的話，必須讓自己變草包。對此，前國民黨立委孫大千轟，這種簡單的庶民語言都聽不懂的菁英，恐怕才是真正的草包吧！

林濁水昨在臉書發文批，韓國瑜說台灣在外交上要當「塞子」，不要當美中的「棋子」。沒人聽得𢤦？那是當然，因為大家都沒有韓國瑜的持異「知識」。林的結論是，「韓國瑜的話你要聽得懂沒問題，但前提是必須先讓自已變成草包」。

對此，孫大千今也在臉書發文表示，這就是菁英和庶民的差別！韓國瑜的「塞子說」想要傳達的意念其實一點都不複雜，他只是想藉著這個比喻告訴大家，不管浴缸再怎麼大，水再怎麼多，只要沒有塞子，一點用也沒有。

孫大千指出，台灣雖然小，但是沒有必要自甘墮落地成為美國和日本的棋子，我們可以成為一個關鍵的塞子。不管是韓國瑜在國政說明會時所提到的瑞士和泰國，或者是在過去這些年，我們在亞洲所看到的新加坡和菲律賓，其實都是成為關鍵的塞子的一個最好的例子。

孫大千再指出，不過是一個簡單的比喻，卻要被一群自命不凡的菁英份子，硬要用一大堆複雜的邏輯思考模式來奚落嘲笑，大作文章。這只是讓我們再一次的見識到，菁英份子高高在上，不可一世的傲慢嘴臉。其實，連這種簡單的庶民語言都聽不懂的人，恐怕才是真正的草包吧！

(中時電子報)