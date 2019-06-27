宋慧喬2月IG狂刪照 外界猜測雙宋婚姻瀕危

男神女神婚姻組合「雙宋」宋仲基與宋慧喬，今遭媒體爆料正協議離婚，稍後雙方發聲明認了此事，證實雙宋美好婚姻僅撐不到2年即破局，讓粉絲深感遺憾，其實雙宋早自今年2月開始就頻傳婚變，宋慧喬被抓包狂刪放閃照又摘下婚戒，宋仲基更被傳「偷吃」，小三身分也遭起底，竟是宋慧喬的閨密化妝師，然真實性有商榷。

雖雙宋未針對偷吃傳聞做回應，然網友仍曝光了「小三」面貌。(翻攝自微博)

圈內夢幻愛侶「雙宋」宋慧喬與宋仲基傳婚變已久，今雙雙宣布正處理離婚手續中，雖宋慧喬在聲明中說分開的原因是個性不合，實在無法克服，然早前婚變消息傳出時，有一說為宋仲基劈腿，對象是另一半的御用化妝師，據悉，該名化妝師不僅跟宋慧喬在工作上長期合作，同時兩人感情好到私下會相約出國玩，宋慧喬還曾貼出看夕陽度假照，被標籤的正是這位化妝師，足見兩人感情深厚。

該名女化妝師幾乎負責宋慧喬所有工作造型，甚至婚禮的造型部分也是交給她打理，不難看出宋慧喬對閨密的信賴程度，沒想到好閨密竟被指是介入雙宋婚姻的小三，當時消息傳出後引發外界譁然，而網友則是曝光了閨密化妝師的正面照，然雙宋始終未對此事做出回應，事實為何有待商榷。

(中時電子報)