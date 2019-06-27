前立法院長王金平27日參觀金庸武俠特展，一時技癢大展身手，令在場媒體大為驚艷。（陳信翰攝）
前立法院長王金平27日參觀金庸武俠特展，一時技癢大展身手，令在場媒體大為驚艷。（陳信翰攝）

前立法院長王金平27日參觀金庸武俠特展，一時技癢大展身手，令在場媒體大為驚艷。

(中時 )

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