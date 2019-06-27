王金平參觀金庸展 12:222019/06/27 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前立法院長王金平27日參觀金庸武俠特展，一時技癢大展身手，令在場媒體大為驚艷。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前立法院長王金平27日參觀金庸武俠特展，一時技癢大展身手，令在場媒體大為驚艷。（陳信翰攝） 前立法院長王金平27日參觀金庸武俠特展，一時技癢大展身手，令在場媒體大為驚艷。 (中時 ) #金庸 #王金平 #特展 #武藝 #驚艷 也許您會感興趣 推薦閱讀 王金平今雲林造勢 張麗善隔海歡迎 04:102019/06/23 地方新聞 王金平退初選不退選 朱酸：只有他跟他神明知道 12:292019/06/23 政治 造勢前彰縣長陪參拜 王金平：下周和顏清標包水餃 16:432019/06/23 政治 王金平出席雲林造勢大會 抨擊民進黨十大惡政 21:132019/06/23 政治 王金平到彰化 縣長陪參拜 04:102019/06/24 地方新聞 王金平拚場 將成藍整合最大變數？ 11:392019/06/24 政治 缺席政見發表會 王金平：不會獨立參選 11:022019/06/25 政治 郭找他？王金平：我不可能支持任何一人 13:282019/06/25 政治 郭尋求支持 王稱現不可能支持任何人 04:102019/06/26 政治要聞 王金平為何不參加初選卻又要選到底 港媒爆原因 03:482019/06/27 政治 政治熱門新聞 王金平為何不參加初選卻又要選到底 港媒爆原因 - 政治 韓才能打垮民進黨！ 網預言：民調將升3％ - 政治 獨〉王郭恐結盟？白派大將林國正說話了 - 政治 館長拒絕紅媒自爆年損上千萬 網友4字妙回 - 政治 朱立倫：2020最大變數不是柯文哲 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。