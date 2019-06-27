警消合力將彭男抬下山急救。（花蓮縣消防局提供）

來自台中4名登山客昨相約太魯閣國家公園攻頂大禮、大同步道，同行一名58歲彭姓男子行經得卡倫步道突然倒地休克、昏迷。（張祈翻攝）

來自台中4名登山客昨相約太魯閣國家公園攻頂大禮、大同步道，同行一名58歲彭姓男子行經得卡倫步道突然倒地休克、昏迷，雖同行友人、警消第一時間接力實施心肺復甦術，送往國軍805醫院後仍不治身亡。

花蓮縣消防局指出，昨下午接獲通報後，派遣新秀、花蓮分隊總計8名消防人員、3名義消、保七總隊第九大隊7名、新城分局6名警員及太管處3名人員，前往救援，因位處山區，救護人員徒步約40分鐘後接觸彭男，期間由同行友人持續實施實施心肺復甦術，下午5時40分於得卡倫步道點上方50公尺處接觸患者。

消防人員接力救援，搬運下山送往醫院，由於步道為陡上階梯，搬運下徹非常困難，20餘名救難人員合作搬運，才順利將彭男搬運下山，送醫急救，但彭男未能挺過，到院前已無呼吸心跳，經醫護人員急救後，晚間近8時許宣告死亡。

據了解，彭男退休後熱愛戶外活動，這次與朋友們相約挑戰大同大禮步道，事發突然，同行友人透露，只見他突然身體不適，怎知就突然倒下。花蓮縣消防局長林文瑞呼籲遊客，從事登山健行活動，應隨時注意自己身體狀況，若有不適就應立即休息，切勿硬撐，注意自身安全，避免憾事發生。

(中時 )