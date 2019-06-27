正值美國總統川普再次批評美日安保條約對美不公，據《南華早報》27日報導，日本前外交官、現任日本慶應義塾大學總合政策學部教授加茂具樹（Tomoki Kamo）表示，北京面臨與華府交惡之際，中國大陸曾向日本暗示中日兩國應克服長期對立姿態，應該建立新安全關係。

加茂具樹表示，這說法首次在去年十月日本首相安倍晉三訪中時，由北京提出。他表示，「在安倍訪中之前，北京創造了『新安全關係』這一新詞」，「很明顯的，北京與華府關係的惡化是重要的觸發原因」。不過，中國大陸至今尚未對「新安全關係」詳細說明，讓日方難以確定其所提議。

報導指出，中國大陸長期視日本為區域與戰略對手，加上中日之間的釣魚島爭議，仍是雙邊關係的引爆點，加上二戰侵華的歷史，讓北京過往並不意願與日本討論安全關係。不過，當美中關係惡化，讓北京遭圍攻感倍增，促使其在全球尋找朋友。

報導說，為了克服雙邊關係的障礙，中國大陸在去年安倍訪中時，簽署50餘項合作協議，金額超過180億美元，國務院總理李克強更稱讚這些簽署替兩國未來經濟關係帶來光明前景，而中國大陸國家主席習近平將於周末訪日參加G20高峰會時，中日可藉由此機會討論進一步對日本進口食物減少管制，以及日本參與一帶一路等事宜。

報導指出，雖然雙邊關係緩和，但日方對中日安全合作仍保持懷疑。日本京都同志社大學研究中日關係專家、前外交官村上政俊（Masatoshi Murakami）表示，對於中日能建立建設性關係表示樂觀，但也警告這可能是「戰術手段高於戰略」。他表示，「特別在經濟領域上，中日目前需要彼此，但這合作關係很難持久」，並表示日方仍密切關注中國大陸的戰略野心，特別在南海的軍事擴張行動。

村上政俊還分析了中國大陸的談判風格，指出在建立雙邊信心的同時，突然轉向變臉也是很常見的。他表示，「中國大陸可能在簽署儀式的當早突然取消簽署，讓日本外交官員不知所措」。

報導指出，東京大學中日關係專家高原明生（Akio Takahara）教授表示，當中國大陸增強軍事實力，反促使脆弱的日本其其他國家建立安全合作。他說，「中國大陸的軍事方針是『不戰而屈人之兵』，但自從雙邊關係遭到侵蝕後，這很難實現」。

(中時電子報)